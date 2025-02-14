СМИ: Автоконцерн Hyundai рассматривает возможность вернуть завод в России

Компания рассчитывает выкупить производство в Санкт-Петербурге, где сейчас собирают машины под маркой Solaris.



Сделка по продаже активов автоконцерна была завершена в январе 2024 года. Она предусматривала двухлетний опцион на обратный выкуп.



По данным СМИ, интерес к российскому рынку со стороны автомобильной промышленности повышается по мере того, как растёт вероятность прекращения военного конфликта на Украине. Если западные экономические санкции отменят, бренды Hyundai и KIA могут вновь выйти на российский рынок. Автопроизводители сейчас внимательно следят за политической ситуацией.

Ранее автоэксперт Игорь Моржаретто заявил НСН, что автомобильные компании по всему миру признают, что ставка на электромобили была преждевременной, сегодня Porsche вслед за Genesis и другими игроками возвращаются к обычным двигателям, так как начали «считать деньги».

