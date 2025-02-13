Производство автомобилей в половине стран Европы упало до минимумов

Производство легковых автомобилей в половине стран Европы упало до минимумов, передает РИА Новости со ссылкой на данные национальных статистических служб.

Отмечается, что только пять европейских стран по итогам 2024 года смогли нарастить объемы выпуска. Это Германия, Чехия, Румыния, Швеция и Польша.

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Самым сильным снижение было в Словакии - сразу на 201 тысячу машин, до 739 тысяч, на втором месте Италия - произведено было на 165 тысяч авто меньше. Тройку «антилидеров» замыкает Великобритания со снижением на 117 тысяч единиц - до 780 тысяч.

Японский Nissan, который через концерн с Renault владел «АвтоВАЗом», оказался на грани исчезновения на фоне падения продаж в США и Японии. Как пишет Financial Times, дилеры Nissan продают машины себе в убыток, производство замедлилось, а компания сократила несколько тысяч рабочих мест и продала треть своей доли в Mitsubishi. Есть проблемы и у немецкого автопрома, в частности, у Audi, BMW, Volkswagen и Mercedes, которые зафиксировали сильное падение прибыли в последнем квартале прошлого года.

Сегодня на мировом рынке автомобилей происходит экономическая революция, поскольку европейские марки не успевают за технологическим развитием отрасли, в отличие от китайских машин, заявил ранее автоэксперт Андрей Ломанов «Радиоточке НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Даничев
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