Производство автомобилей в половине стран Европы упало до минимумов

Самым сильным снижение было в Словакии - сразу на 201 тысячу машин, до 739 тысяч, на втором месте Италия - произведено было на 165 тысяч авто меньше. Тройку «антилидеров» замыкает Великобритания со снижением на 117 тысяч единиц - до 780 тысяч.

Японский Nissan, который через концерн с Renault владел «АвтоВАЗом», оказался на грани исчезновения на фоне падения продаж в США и Японии. Как пишет Financial Times, дилеры Nissan продают машины себе в убыток, производство замедлилось, а компания сократила несколько тысяч рабочих мест и продала треть своей доли в Mitsubishi. Есть проблемы и у немецкого автопрома, в частности, у Audi, BMW, Volkswagen и Mercedes, которые зафиксировали сильное падение прибыли в последнем квартале прошлого года.

Сегодня на мировом рынке автомобилей происходит экономическая революция, поскольку европейские марки не успевают за технологическим развитием отрасли, в отличие от китайских машин, заявил ранее автоэксперт Андрей Ломанов «Радиоточке НСН».

