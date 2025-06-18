АвтоВАЗ представил на ПМЭФ кроссовер Lada Azimut
АвтоВАЗ в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) представил свою новую модель - кроссовер Lada Azimut. В пресс-службе компании заявили, что серийное производство модели стартует в 2026 году.
Lada Azimut был построен на платформе Vesta и является собственной разработкой российского автопроизводителя. Отмечается, что первого кроссовера марки создали почти тысячу оригинальных узлов и деталей.
«Процесс создания Lada Azimut занял три года, за которые мы полностью обеспечили технологический суверенитет как конструкции автомобиля, так и его производства», - почдеркнул президент АвтоВАЗа Максим Соколов.
В компании добавили, что для нового кроссовера предусмотрены 1,6-литровый и 1,8-литровый двигатели, а в будущем планируется запустить версию с турбомотором.
Ранее глава АвтоВАЗа Максим Соколов заявил, что компания рассчитывает экспортировать более 30 тысяч автомобилей в 2025 году, сообщает RT.
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