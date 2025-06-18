АвтоВАЗ представил на ПМЭФ кроссовер Lada Azimut

Lada Azimut был построен на платформе Vesta и является собственной разработкой российского автопроизводителя. Отмечается, что первого кроссовера марки создали почти тысячу оригинальных узлов и деталей.

«Процесс создания Lada Azimut занял три года, за которые мы полностью обеспечили технологический суверенитет как конструкции автомобиля, так и его производства», - почдеркнул президент АвтоВАЗа Максим Соколов.

В компании добавили, что для нового кроссовера предусмотрены 1,6-литровый и 1,8-литровый двигатели, а в будущем планируется запустить версию с турбомотором.

Ранее глава АвтоВАЗа Максим Соколов заявил, что компания рассчитывает экспортировать более 30 тысяч автомобилей в 2025 году, сообщает RT.

