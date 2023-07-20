Автоэксперт спрогнозировал рост цен на покраску и кузовной ремонт автомобилей

Он пояснил, что из-за роста цен россияне вместо покупке новой машины выбирают ремонт имеющейся.

«Здесь причина в высоком спросе на кузовные работы, и потребность в этих услугах стабильно растет с начала 2022 года», - отметил эксперт.

Кукарин также добавил, что вместо устранения мелких дефектов россияне всё чаще обращаются в сервисы за основательным ремонтом, таким как замена порогов и арок, ремонт днища.

Ранее в Совете Федерации разработали поправки, согласно которым срок ремонта автомобилей по ОСАГО намечено увеличить в полтора раза, пишут «Известия».

