Использование запчастей с истекшим сроком эксплуатации в России назвали нормой
Павел Герасимов заявил в эфире НСН, что подобная ситуация сложилась из-за санкций и срыва поставок.
Эксплуатацию самолетов с запчастями с истекшим сроком можно считать нормальной практикой, заявил НСН бывший специалист Международной организации гражданской авиации Павел Герасимов. По его словам, запчасти не могут в один момент резко стать непригодными для использования, это лишь меры предосторожности.
По оценке Ространснадзора, из-за санкций две тысячи авиарейсов в 2022 году были совершены на западных самолетах, укомплектованных запчастями с истекшим сроком эксплуатации, пишет «Коммерсант». Герасимов не удивился такой статистике.
«Есть регулярные нормы обслуживания воздушных судов. Допустим, стойки шасси должны заменяться ровно раз в десять лет или десять тысяч часов. Превышение этого показателя на один день – это уже осуществление полета с запчастями с истекшим сроком годности. Это не значит, что эта запчасть деградирует в эту же секунду, это меры предосторожности», - отметил Герасимов.
По его словам, правила позволяют использовать запчасти с истекшим сроком годности, все зависит от ситуации.
«Действительно, из-за срыва некоторых поставок получалось так, что лимит отдельных агрегатов мог достигаться уже во время полета судна. Если посмотреть статистику по истекшему сроку годности за прошлые периоды, то статистика кардинально не изменилась. Это нормальная практика. Самолет заканчивает перевозку, через один-два дня он возвращается на станцию техобслуживания и становится на регламентные работы. Это небольшая погрешность. У нас правила позволяют продолжать эксплуатацию с некритическими отказами», - рассказал он.
Авиаэксперт объяснил, что параллельный импорт не решает всех проблем моментально. Доставлять по такой схеме, например, двигатели не так просто.
«Выросли сроки поставок кардинально, используется ряд транзитных стран. Также выросла стоимость этих запчастей. У нас нет возможности получать оперативную документацию для модификации, отвалились многие технические станции обслуживания. Если отдельные генераторы, батареи и так далее еще можно привезти параллельным импортом, то двигатель, например, заказать у производителя и остаться незамеченным уже гораздо сложнее», - заключил собеседник НСН.
Ранее глава Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов в пресс-центре НСН предложил реформировать программу субсидирования авиамаршрутов. Он призвал разработать долгосрочную программу поддержки, передает «Радиоточка НСН».
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