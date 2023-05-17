Использование запчастей с истекшим сроком эксплуатации в России назвали нормой

«Есть регулярные нормы обслуживания воздушных судов. Допустим, стойки шасси должны заменяться ровно раз в десять лет или десять тысяч часов. Превышение этого показателя на один день – это уже осуществление полета с запчастями с истекшим сроком годности. Это не значит, что эта запчасть деградирует в эту же секунду, это меры предосторожности», - отметил Герасимов.

По его словам, правила позволяют использовать запчасти с истекшим сроком годности, все зависит от ситуации.

«Действительно, из-за срыва некоторых поставок получалось так, что лимит отдельных агрегатов мог достигаться уже во время полета судна. Если посмотреть статистику по истекшему сроку годности за прошлые периоды, то статистика кардинально не изменилась. Это нормальная практика. Самолет заканчивает перевозку, через один-два дня он возвращается на станцию техобслуживания и становится на регламентные работы. Это небольшая погрешность. У нас правила позволяют продолжать эксплуатацию с некритическими отказами», - рассказал он.

Авиаэксперт объяснил, что параллельный импорт не решает всех проблем моментально. Доставлять по такой схеме, например, двигатели не так просто.