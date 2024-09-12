Автоэксперт спрогнозировал рекордные продажи автомобилей

Гендиректор группы компаний «АВТОДОМ» Андрей Ольховский заявил изданию «Автостат», что объем реализации автомобилей в России в сентябре текущего года может побить рекорды после затишья летом.

Поставки автомобилей в Россию из Южной Кореи в июле выросли на 25%

По его словам, это станет возможным благодаря усилиям автодилеров, которые пытаются продать как можно больше автомобилей до 1 октября 2024 года, когда повысится утилизационный сбор.

Размер получаемых дилерами бонусов от поставщиков во многом будет зависеть от итогов продаж в третьем квартале, подчеркнул Ольховский.

Ранее президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин заявил, что повышение с 1 октября 2024 года утилизационного сбора приведет к подорожанию автомобилей на 10-20%.

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ФОТО: EPA / ТАСС
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