Поставки автомобилей в Россию из Южной Кореи в июле выросли на 25%
Поставки южнокорейских автомобилей в Россию в июле 2024 года выросли на 25% по сравнению с июнем и на 24,4% в годовом выражении, достигнув 57,6 млн долларов. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на данные корейской статслужбы.
Отмечается, что в июле поставки достигли максимума с февраля. При этом за первые семь месяцев 2024 года объем покупок Россией автомобилей из Кореи уменьшился, если сравнивать с аналогичным периодом 2023 года. Поставки в этом периоде снизились на 28,2% в годовом выражении, до 350,8 млн долларов.
Ранее президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин заявил, что повышение с 1 октября утилизационного сбора приведет к подорожанию авто на 10-20%. Он отметил, что популярные китайские бренды подорожают в среднем на 300 тысяч рублей, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Следствие установило соучастника покушения на Прилепина
- Лавров: Украинские эмиссары вербуют боевиков в Сирии
- СМИ: Артем Дзюба перейдет в клуб «Акрон»
- Лавров назвал очень напряженной обстановку в районе Курской АЭС
- Российский военный получил 4,5 года за повторный отказ ехать в зону СВО
- Подростки в РФ летом чаще всего работали курьерами и промоутерами
- Путин: О желании подключиться к работе БРИКС заявили 34 страны
- Зеленский назвал деструктивным бразильско-китайский мирный план
- В России впервые представят спектакль о жизни Блаватской
- В Омске загорелась крыша цеха завода «Омсктрансмаш»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru