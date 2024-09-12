Поставки автомобилей в Россию из Южной Кореи в июле выросли на 25%

Отмечается, что в июле поставки достигли максимума с февраля. При этом за первые семь месяцев 2024 года объем покупок Россией автомобилей из Кореи уменьшился, если сравнивать с аналогичным периодом 2023 года. Поставки в этом периоде снизились на 28,2% в годовом выражении, до 350,8 млн долларов.

Ранее президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин заявил, что повышение с 1 октября утилизационного сбора приведет к подорожанию авто на 10-20%. Он отметил, что популярные китайские бренды подорожают в среднем на 300 тысяч рублей, передает «Радиоточка НСН».

