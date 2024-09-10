Автоэксперт предрек рост цен на автомобили на 10-20%
Повышение с 1 октября 2024 года утилизационного сбора приведет к подорожанию автомобилей на 10-20%. Об этом в интервью Autonews заявил президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.
Он отметил, что популярные китайские бренды подорожают в среднем на 300 тысяч рублей.
Схожий прогноз дает исполнительный директор Ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Игорь Чикин. По его мнению, автомобили подорожают по меньшей мере на 10%. Кроме утилизационного сбора, это связано с трудностями перевода средств в Китай, а также высокой ключевой ставкой в России.
В свою очередь независимый эксперт транспортной отрасли Алексей Тузов заявил, что новые автомобили подорожают в среднем на 400 тысяч рублей, а руководитель направления по работе с представительствами легкового автотранспорта ГК «Альфа-Лизинг» Анастасия Байбароша спрогнозировала рост цен на 10-15% к концу текущего года.
Ранее автоэксперт Дмитрий Ласьков заявил, что на вторичном рынке с годами могут подорожать «заряженные» версии японских или немецких моделей.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru