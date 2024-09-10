Автоэксперт предрек рост цен на автомобили на 10-20%

Он отметил, что популярные китайские бренды подорожают в среднем на 300 тысяч рублей.

Схожий прогноз дает исполнительный директор Ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Игорь Чикин. По его мнению, автомобили подорожают по меньшей мере на 10%. Кроме утилизационного сбора, это связано с трудностями перевода средств в Китай, а также высокой ключевой ставкой в России.

В свою очередь независимый эксперт транспортной отрасли Алексей Тузов заявил, что новые автомобили подорожают в среднем на 400 тысяч рублей, а руководитель направления по работе с представительствами легкового автотранспорта ГК «Альфа-Лизинг» Анастасия Байбароша спрогнозировала рост цен на 10-15% к концу текущего года.

Ранее автоэксперт Дмитрий Ласьков заявил, что на вторичном рынке с годами могут подорожать «заряженные» версии японских или немецких моделей.

