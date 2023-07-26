Автоэксперт Славнов объяснил, почему нельзя заезжать на машине в глубокие лужи
Владельцам автомобилей нужно избегать глубоких луж на дорогах после ливня, так как вода может попасть в двигатель и вывести его из строя. Об этом рассказал автомобильный эксперт Дмитрий Славнов в разговоре с «Газетой.Ru».
Он отметил, что в большинстве случаев ОСАГО не покрывает ущерб от гидроудара. При этом, по словам Славнова, двигатель может получить гидроудар даже в неглубокой луже.
Ранее, 26 июля, на Москву обрушился сильный ливень. На улицах образовались большие лужи, подтопленными оказались десятки машин, торговые центры «Вегас Кунцево» и «Румер», сообщает «Радиоточка НСН».
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