Автоэксперт Славнов объяснил, почему нельзя заезжать на машине в глубокие лужи

Он отметил, что в большинстве случаев ОСАГО не покрывает ущерб от гидроудара. При этом, по словам Славнова, двигатель может получить гидроудар даже в неглубокой луже.

Ранее, 26 июля, на Москву обрушился сильный ливень. На улицах образовались большие лужи, подтопленными оказались десятки машин, торговые центры «Вегас Кунцево» и «Румер», сообщает «Радиоточка НСН».

