Тишковец: В Москве в среду выпадет 25% месячной нормы осадков, ожидается град
26 июля во второй половине дня в Москве ожидаются обильные осадки, заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в эфире «Соловьев Live».
Он пообещали интенсивные ливни с общим количеством осадков до 19–21 сантиметров, что составляет 25% от месячной нормы. По его словам, прогремят грозы, местами возможен град диаметром до 1-3 см.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд также заявил, что кратковременные ливни, грозы и град ожидаются в Московском регионе 26 июля. Атмосферное давление в Москве в этот день будет низким, ниже нормы на 10-12 мм ртутного столба. Ливни будут кратковременными, но ощутимыми, а порывы ветра будут достигать 15-20 м/с.
Вильфанд добавил, что 27 и 28 июля ожидается жаркая погода — до +28…+30 градусов, местами до +32. К выходным столбики термометров опустятся до +17…+25 градусов, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru