Тишковец: В Москве в среду выпадет 25% месячной нормы осадков, ожидается град

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд также заявил, что кратковременные ливни, грозы и град ожидаются в Московском регионе 26 июля. Атмосферное давление в Москве в этот день будет низким, ниже нормы на 10-12 мм ртутного столба. Ливни будут кратковременными, но ощутимыми, а порывы ветра будут достигать 15-20 м/с.

Вильфанд добавил, что 27 и 28 июля ожидается жаркая погода — до +28…+30 градусов, местами до +32. К выходным столбики термометров опустятся до +17…+25 градусов, сообщает «Радиоточка НСН».

