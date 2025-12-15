Путин подписал закон об эксперименте с больничными для самозанятых
Президент РФ Владимир Путин подписал закон о проведении эксперимента по добровольному вступлению самозанятых граждан в систему обязательного социального страхования. Об этом сообщает RT.
Согласно документу, который опубликован на официальном портале правовых актов, самозанятые смогут получать пособие по болезни. Для этого им необходимо будет добровольно уплачивать страховые взносы в Фонд пенсионного и соцстрахования РФ.
Отмечается, что можно будет выбрать размер страховой суммы - 35 тысяч или 50 тысяч рублей. Чтобы получить право на пособие самозанятые должны будут непрерывно делать взносы на протяжении шести месяцев.
Эксперимент будет проходить с 1 января 2026 года по 31 декабря 2028 года.
Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила, что в России зафикирован резкий рост числа «ложных» самозанятых, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Песков: Россия решительно осуждает варварский теракт в Австралии
- Путин продлил действие механизма параллельного импорта на 2026 год
- Путин разрешил арестовывать уклоняющихся от принудительных работ
- Пострадавшая при взрыве газа в Волгоградской области умерла в больнице
- «Победил через молодежь»: Чем обернется для чилийцев новый президент
- Жительницу Белгородской области задержали за передачу Киеву данных о ВС РФ
- Актриса Ева Смирнова рассказала, чего ждать от «Чебурашки 2»
- Путин подписал закон об эксперименте с больничными для самозанятых
- Испания выделила Украине €2 млрд помощи
- В Венгрии назвали страхи противников конфискации российских активов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru