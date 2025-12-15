Путин подписал закон об эксперименте с больничными для самозанятых

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о проведении эксперимента по добровольному вступлению самозанятых граждан в систему обязательного социального страхования. Об этом сообщает RT.

Багреева: Число зарегистрированных в Москве самозанятых превысило 2,2 млн человек

Согласно документу, который опубликован на официальном портале правовых актов, самозанятые смогут получать пособие по болезни. Для этого им необходимо будет добровольно уплачивать страховые взносы в Фонд пенсионного и соцстрахования РФ.

Отмечается, что можно будет выбрать размер страховой суммы - 35 тысяч или 50 тысяч рублей. Чтобы получить право на пособие самозанятые должны будут непрерывно делать взносы на протяжении шести месяцев.

Эксперимент будет проходить с 1 января 2026 года по 31 декабря 2028 года.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила, что в России зафикирован резкий рост числа «ложных» самозанятых, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

