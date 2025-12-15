Путин запретил назначать обязательные работы ряду граждан

Данный запрет распространяется также на одиноких отцов детей в возрасте до трёх лет, отцов детей-инвалидов, единственных усыновителей, опекунов или попечителей таких детей.

Также Путин подписал закон, предоставляющий судебным приставам-исполнителям право обратиться в суд с ходатайством об освобождении должника из числа указанных категорий от дальнейшего выполнения обязательных работ, в том числе, при признании должника инвалидом I или II группы, наступления беременности либо тяжёлой болезни.

Ранее Путин пообещал рассмотреть списки кандидатов на помилование в преддверии Нового года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

