Автоэксперт Рогов: через Грузию в Россию поставляли автохлам из США

Ранее стало известно, что запрет на ввоз американских автомобилей в РФ через Грузию начал действовать 1 августа, а 26 сентября эмбарго коснется европейских авто. Тем не менее журналисты издания VPost сообщают, что уже сегодня через КПП «Верхний Ларс» пограничники не пропускают автомобили любых марок.

По словам Рогова, основная масса автомобилей, поставляемых через Грузию, являлась автохламом с североамериканского рынка. Доля ввезенных через Грузию автомобилей на российском рынке не превышала нескольких процентов.

Ранее Автоэксперт Андрей Ломанов в интервью «Радиоточке НСН» заявил, что российские автомобилисты не заметят запрет Грузии на поставки машин в Россию, ввезенных из Армении.

