«Кот в мешке»: В России не заметят запрет Грузии на поставки автомобилей

Ранее стало известно, что запрет на ввоз американских автомобилей в РФ через Грузию начал действовать 1 августа, а 26 сентября эмбарго коснется европейских авто. Тем не менее журналисты издания VPost сообщают, что уже сегодня через КПП «Верхний Ларс» пограничники не пропускают автомобили любых марок.

«Никто особо этого не заметит, потому что это не те объемы поставок, чтобы об этом говорить. Тем более, машины, которые идут параллельным импортом, на сегодняшний день не занимают какое-то основном положение на рынке, их определенный процент, не более. Я думаю, этот запрет не скажется на российских автомобилистах практически никак. Скорее всего, появится какой-то другой канал поставки и всё. Процент поставок автомобилей из Грузии был незначительным. Основные поставки у нас были из Европы, Японии, Кореи. Нужно понимать, что нынешний покупатель модернизируется и видоизменяется. Большинство уже не смотрят на завезенные по параллельному импорту автомобили, так как у нас уже стабилизировалась ситуация с китайским автопромом. У нас очень большое предложение китайских автомобилей, а ценник на них соизмерим с машинами, которые везут параллельным импортом», - сказал собеседник НСН.

Он назвал ввозимые из Армении через Грузию автомобили котом в мешке.



«Стоит отметить, что, например, ввезенная в Россию из Германии машина будет чистой, так как в этой стране очень жесткие требования к авто на вторичном рынке. А вот ввоз автомобилей из Армении через Грузию - кот в мешке. На такие автомобили спрос невысокий», - отметил автоэксперт.

По его словам, ввоз автомобилей в Россию крайне мал.



«У нас есть пути ввоза через Арабские Эмираты, из Европы через Белоруссию. Пути ввоза существуют, но это все капля в море. Если мы говорим, что везут партию, это зачастую меньше ста автомобилей, а у нас машины продаются десятками тысяч», - заключил Ломанов.

Ранее главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков заявил, что ставки по автокредитам для физических лиц в России могут вырасти на 5-7% уже в ближайшее время, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

