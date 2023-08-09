Китайская компания привезет в Россию тысячу поддержанных автомобилей

Логистическая компания из КНР намерена до конца года привезти в Россию около тысячи поддержанных автомобилей, пишет РИА Новости.

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Заместитель генерального директора компании Гэ Синь отметил хороший спрос на поддержанные автомобили у российских клиентов. Китайские поставщики готовы поставлять машины разных модификаций и брендов, сказал он.

Отмечается, что возраст большей части поставленных в РФ автомобилей не превышает пять лет.

По данным экспертов аналитического агентства «Автостат», за полгода поддержанные автомобили в России подорожали на 7,8%. Аналитики отметили, что средняя цена машины с пробегом превысила 1,4 миллиона рублей, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Даничев
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