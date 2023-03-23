Автоэксперт рассказал, на что обратить внимание при покупке резины

Выбирая новые летние шины, нужно найти баланс между ценой и качеством, это позволит обеспечит безопасность на дороге. Об этом заявил автоэксперт Михаил Колодочкин.

Он отметил, что стоит избегать слишком недорогих предложений, передает «Вечерняя Москва».



Также эксперт посоветовал обращать внимание на дату выпуска продукции, чтобы не получить шины, которые «лежат на складе уже сто лет». Колодочкин призвал автолюбителей следить за погодными условиями, чтобы не перейти на летнюю резину раньше времени.