Автоэксперт рассказал, на что обратить внимание при покупке резины

Выбирая новые летние шины, нужно найти баланс между ценой и качеством, это позволит обеспечит безопасность на дороге. Об этом заявил автоэксперт Михаил Колодочкин.

Он отметил, что стоит избегать слишком недорогих предложений, передает «Вечерняя Москва».

Также эксперт посоветовал обращать внимание на дату выпуска продукции, чтобы не получить шины, которые «лежат на складе уже сто лет». Колодочкин призвал автолюбителей следить за погодными условиями, чтобы не перейти на летнюю резину раньше времени.

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Менять резину на летнюю можно будет, когда столбики термометров перестанут опускаться ниже +5...+7 градусов тепла. Об этом НСН ранее заявил ведущий синоптик Центра погоды «Фобос» Михаил Леус. До этого в Гидрометцентре предупредили о ночных заморозках в Центральной России в конце марта. Отмечается, что это естественное похолодание, погода вернётся к климатической норме после аномально высоких температур. Так, 23 марта в Москве прогнозируется до 11 градусов тепла. 24 числа — до +12, а снег сойдет в Москве в течение 10 дней.

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ФОТО: РИА Новости
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