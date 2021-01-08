Автоэксперт раскрыл настоящее условие отмены техосмотра

«На сегодня есть большие проблемы в информационной системе, куда забивается вся информация о пройденном или не пройденном техосмотре – ЕАИСТО. Вот с этой системой есть проблемы. Она была создана много лет назад. До сих пор не введена в действие. Считается, что она – в опытной эксплуатации. Она, как все признают, сделана достаточно неряшливо, и много пробоин в ней. Еще из-за этого возникают многие проблемы. Установить, правильно выдавался техосмотр или не выдавался, доказать, что он «левый» или «правый» очень сложно» - пояснил Моржаретто.

По его словам, сейчас выделены деньги, чтобы модернизировать ЕАИСТО и добиться ее корректной работы.

«Если получится сделать надежную информационную систему, тогда можно говорить о прорыве. Если МВД, которое ею владеет, обеспечит безупречное функционирование сервиса – тогда успех. А если туда по-прежнему будет влезать кто угодно с грязными ногами, вся реформа будет обесценена», - убежден автоэксперт.

Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков в эфире НСН рассказал, как пройти «техосмотр в любой точке страны».

