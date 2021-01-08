Автоэксперт раскрыл настоящее условие отмены техосмотра
Автоэксперт Игорь Моржаретто в эфире НСН рассказал, почему в России сложно аннулировать техосмотр.
МВД РФ с 1 марта 2021 года получит право аннулировать диагностические карты технического осмотра транспортных средств, если будет установлено, что на самом деле процедура не проводилась, сообщает РИА ФАН.
Диагностическая карта также будет аннулирована, если при проведении техосмотра «выявлено несоответствие транспортного средства обязательным требованиям безопасности транспортных средств».
Автоэксперт Игорь Моржаретто в эфире НСН обратил внимание на существующие проблемы в единой автоматизированной информационной системы техосмотра (ЕАИСТО) ГИБДД. Пока они не будут решены, никаких изменений в правовом поле не произойдет, считает собеседник НСН.
«На сегодня есть большие проблемы в информационной системе, куда забивается вся информация о пройденном или не пройденном техосмотре – ЕАИСТО. Вот с этой системой есть проблемы. Она была создана много лет назад. До сих пор не введена в действие. Считается, что она – в опытной эксплуатации. Она, как все признают, сделана достаточно неряшливо, и много пробоин в ней. Еще из-за этого возникают многие проблемы. Установить, правильно выдавался техосмотр или не выдавался, доказать, что он «левый» или «правый» очень сложно» - пояснил Моржаретто.
По его словам, сейчас выделены деньги, чтобы модернизировать ЕАИСТО и добиться ее корректной работы.
«Если получится сделать надежную информационную систему, тогда можно говорить о прорыве. Если МВД, которое ею владеет, обеспечит безупречное функционирование сервиса – тогда успех. А если туда по-прежнему будет влезать кто угодно с грязными ногами, вся реформа будет обесценена», - убежден автоэксперт.
Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков в эфире НСН рассказал, как пройти «техосмотр в любой точке страны».
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