Автоэксперт прокомментировал проект обновленных программ обучения водителей

Проект подразумевает сокращение числа обязательных для посещений занятий по теории, а также самостоятельное изучение ряда предметов дома. Кроме того, автошколы будут учить водителей оформлять мелкие дорожно-транспортные происшествия без вызова ГИБДД.

«Люди, которые выходят из автошколы сейчас, не разбираются, как правильно оформить ДТП без ГИБДД. Это навык, который приобретается на практике. Поэтому, то, что такую программу включают в занятия в автошколе – верное решение», — считает Гуляев.

Также он одобрил включение в программу обучения этике водителей. «При этом упор на практические технические знания более полезен для реального вождения. А теорию в любом случае нужно будет освоить», – отметил эксперт.

Ранее министерства внутренних дел и транспорта предложили внести в российские правила дорожного движения изменения для электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на проект постановления правительства РФ.

