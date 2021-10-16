В России разработали поправки в ПДД для электросамокатов

Министерства внутренних дел и транспорта предложили внести в российские правила дорожного движения изменения для электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на проект постановления правительства РФ.

В Госдуме предложили включить в ПДД регулирование самокатов

В частности, предлагается ограничить наибольшую скорость для электрических самокатов до 25 км/ч, а массу «имеющего право для совмещенного передвижения с пешеходами» СИМ — до 35 кг.

Кроме того, проект постановления предусматривает запрет на использование СИМ детьми младше семи лет без сопровождения взрослых.

Также документ уточняет, что водители средств индивидуальной мобильности должны следовать сигналам регулировщика для пешеходов.

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Фото: mos.ru
ТЕГИ:электросамокатПДДМинтрансМВДРоссия
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