В России разработали поправки в ПДД для электросамокатов

В частности, предлагается ограничить наибольшую скорость для электрических самокатов до 25 км/ч, а массу «имеющего право для совмещенного передвижения с пешеходами» СИМ — до 35 кг.

Кроме того, проект постановления предусматривает запрет на использование СИМ детьми младше семи лет без сопровождения взрослых.

Также документ уточняет, что водители средств индивидуальной мобильности должны следовать сигналам регулировщика для пешеходов.

