В России разработали поправки в ПДД для электросамокатов
Министерства внутренних дел и транспорта предложили внести в российские правила дорожного движения изменения для электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на проект постановления правительства РФ.
В частности, предлагается ограничить наибольшую скорость для электрических самокатов до 25 км/ч, а массу «имеющего право для совмещенного передвижения с пешеходами» СИМ — до 35 кг.
Кроме того, проект постановления предусматривает запрет на использование СИМ детьми младше семи лет без сопровождения взрослых.
Также документ уточняет, что водители средств индивидуальной мобильности должны следовать сигналам регулировщика для пешеходов.
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