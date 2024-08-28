«Приживутся у трудящихся»: Пикапы за 2,5 миллиона рублей потеснят «Патриот»

Ульяновский автозавод (УАЗ) в ноябре 2024 года начнет выпускать пикапы Sollers ST6. При этом в сентябре 2023 года производство пикапов Sollers было запущено во Владивостоке. На данный момент стоимость базовой версии ST6 стартует от 2,4 миллиона рублей. По словам Хайцеэра, на российском рынке пока нет других альтернатив этим автомобилям.

«Можно ли назвать полноценным пикапом современный УАЗ "Патриот"? Сомнительно, он все-таки существует для военных нужд, не очень гражданская машина. А пикап с примитивным дизельным двигателем и ручной коробкой за 2,5 миллиона приживется в руках трудящихся. Haval, Great Wall привозят в Россию свои машины, которые смогут составить конкуренцию Sollers. Но ST6 - нормальный автомобиль, в котором комфортно ездить в городе. Нет отечественных автомобилей, которые могли бы конкурировать с Sollers по части потребительских свойств. Да, ST6 дороже УАЗ «Патриот», но людям нужна вариативность. Те, кому нужен пикап, но не хватает денег, выберут «Патриот». Люди с деньгами остановятся на другом варианте», - заявил он.