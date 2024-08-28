«Приживутся у трудящихся»: Пикапы за 2,5 миллиона рублей потеснят «Патриот»
Пикапы Sollers сегодня могут занять особую нишу на российском автомобильном рынке, заявил НСН вице-президент национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр.
УАЗ «Патриот» по части потребительских свойств не сможет составить конкуренцию пикапам Sollers, предположил в интервью НСН вице-президент национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр.
Ульяновский автозавод (УАЗ) в ноябре 2024 года начнет выпускать пикапы Sollers ST6. При этом в сентябре 2023 года производство пикапов Sollers было запущено во Владивостоке. На данный момент стоимость базовой версии ST6 стартует от 2,4 миллиона рублей. По словам Хайцеэра, на российском рынке пока нет других альтернатив этим автомобилям.
«Можно ли назвать полноценным пикапом современный УАЗ "Патриот"? Сомнительно, он все-таки существует для военных нужд, не очень гражданская машина. А пикап с примитивным дизельным двигателем и ручной коробкой за 2,5 миллиона приживется в руках трудящихся. Haval, Great Wall привозят в Россию свои машины, которые смогут составить конкуренцию Sollers. Но ST6 - нормальный автомобиль, в котором комфортно ездить в городе. Нет отечественных автомобилей, которые могли бы конкурировать с Sollers по части потребительских свойств. Да, ST6 дороже УАЗ «Патриот», но людям нужна вариативность. Те, кому нужен пикап, но не хватает денег, выберут «Патриот». Люди с деньгами остановятся на другом варианте», - заявил он.
Как добавил собеседник НСН, запуская производство в Ульяновской области, Sollers пытается успеть забронировать за собой конкретную нишу.
«В связи со стратегией автопрома до 2035 года о том, что на территории России должно продаваться столько же автомобилей, сколько производится, понятно, что Sollers пытается занять определенную нишу и производить пикапы. Других потом, возможно, не будет, вдобавок их будет невыгодно продавать из-за огромного утилизационного сбора или запрета», - заключил он.
На официальном сайте Ульяновского автомобильного завода цены на «Патриоты» стартуют от 1,5 млн рублей. Ранее сообщалось, что правительство России намерено установить пошаговую ежегодную индексацию утилизационного сбора на автомобили, автобусы, некоторые виды спецтехники до 2030 года. Эти данные подтвердил Минпромторг, напоминает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Астрахани провели проверку клуба, где устроили «голые танцы»
- «Вскрылось обстоятельство»: Добровинский раскрыл подробности развода Алсу и Абрамова
- В Курской области задержали диверсантов, планировавших взрыв на нефтехранилище
- На Украине сообщили о гибели летчика ВСУ Меся, который учился пилотировать F-16
- «VK Видео» догоняет по популярности видеохостинг YouTube в России
- СМИ: ЕС проверяет данные о занижении Telegram числа пользователей
- На «НАШЕм Радио» назвали среднюю зарплату диджея в Москве
- Суд в Москве арестовал двух сотрудников ГИБДД за взятки
- Инфляция в России замедлилась до 9,01% к концу августа
- В Липецкой области откроют филиал Российского университета медицины
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru