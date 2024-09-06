Автоэксперт назвал машины, которые с годами могут подорожать
Определённые модели автомобилей на вторичном рынке с годами могут подорожать. Об этом в беседе с NEWS.ru рассказал автоэксперт Дмитрий Ласьков.
По его словам, это «заряженные» версии японских или немецких моделей. Например, Mitsubishi Lancer Evolution, Subaru WRX STI или BMW M3 в кузове E90. Также в этот список эксперт включил BMW M5 в кузове E60 и большие купе Mercedes-Benz.
Ласьков отметил, что подобные автомобили, находящиеся в хорошем состоянии, приобретают коллекционную ценность, и за ними на вторичном рынке выстраиваются очереди.
«Если такие машины не «погибли» под беспощадным тюнингом... то можно лет пять-семь ею аккуратно владеть, а потом продать с хорошей прибылью», — заключил автоэксперт.
Ранее Вице-президент «Национального автомобильного союза» Антон Шапарин заявил, что автомобили с тюнингом стали менее интересны полиции, так как их владельцы достаточно хорошо знакомы с требованиями техрегламента и многие из них не ставят запрещённое оборудование, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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