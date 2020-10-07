Совет Федерации одобрил закон о платных автодорогах
Совет Федерации одобрил закон о платных автодорогах, согласно которому в России появится безбарьерная система взимания платы за проезд «свободный поток» (free flow).
В документе отмечается, что въезд на платную дорогу станет возможным не только через пункты оплаты со шлагбаумами (toll plaza), но и без них – по системе безбарьерного проезда free-flow. Факт проезда конкретным авто будут фиксировать камеры – их должен будет установить оператор платного участка.
Добавим, основным способом оплаты на платных дорогах без шлагбаумов станет транспондер. В том случае, если его нет или на электронном счете недостаточно денег, авторы поправок предлагают обязать автомобилистов оплачивать проезд в течение пяти суток после выезда с дороги, пишет ТАСС.
Между тем, в начале сентября стало известно, что в обновлённой версии стратегии Минтранса РФ содержится предложение сделать проезд в общественном транспорте бесплатным с 2035 года, пишет РБК. Предполагается, что это станет возможным при условии внедрения схемы «пользователь платит» для всех категорий автомобилистов. При таком механизме с 2025 года платить придётся за проезд по всем дорогам регионального значения, а к 2035 году плату будут взимать со всех категорий пользователей дорог, включая трассы городских агломераций.
Станет ли платным проезд на личном автомобиле по всем видам дорог, не уточняется.
Дискриминацией автомобилистов назвал в эфире НСН новую стратегию о бесплатном общественном транспорте координатор движения «Синие ведерки», автоэксперт Петр Шкуматов.
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