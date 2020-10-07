Совет Федерации одобрил закон о платных автодорогах, согласно которому в России появится безбарьерная система взимания платы за проезд «свободный поток» (free flow).

В документе отмечается, что въезд на платную дорогу станет возможным не только через пункты оплаты со шлагбаумами (toll plaza), но и без них – по системе безбарьерного проезда free-flow. Факт проезда конкретным авто будут фиксировать камеры – их должен будет установить оператор платного участка.

Добавим, основным способом оплаты на платных дорогах без шлагбаумов станет транспондер. В том случае, если его нет или на электронном счете недостаточно денег, авторы поправок предлагают обязать автомобилистов оплачивать проезд в течение пяти суток после выезда с дороги, пишет ТАСС.