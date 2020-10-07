Шкуматов: введение штрафов за выезд на газоны – хорошая новость
Координатор движения «Синие ведерки» специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей автомобильной сферы.
В России могут ввести штраф за проезд и парковку на газонах
Это следует из проекта нового КоАП. За проезд и парковку на газонах предлагают ввести штраф от одной до трёх тысяч рублей.
Петр Шкуматов: «Это хорошая новость. Я не шучу и не иронизирую. Это действительно хорошая новость, ведь сейчас, когда это нарушение отдано на откуп региональным властям, существуют абсолютно безумные штрафы за это нарушение – в 300 тысяч рублей. Наличие общих федеральных правил игры позволит избежать подобных перекосов», – заверил слушателей НСН Петр Шкуматов.
Штраф за неоплаченную парковку в Москве уменьшать не будут
Законопроект о снижении суммы штрафа за неоплаченную парковку не был поддержан Мосгордумой.
Петр Шкуматов: «На этом примере видно, как регионы относятся к штрафам. Размер штрафа составляет 5 тысяч рублей, что в пять раз больше, чем проезд на красный свет. Получить его можно за задержку в оплате парковки всего на пять минут. А логичное предложение некоторых депутатов – снизить этот штраф в два раза и увеличить время на оплату до 10-15 минут – остальными депутатами поддержано не было. И вопрос снова отложен на неопределенный срок», – отметил автоэксперт в эфире НСН.
Оформление выплат по ОСАГО планируют проводить в онлайн-режиме
Страховщиков хотят обязать принимать все документы на получение выплат, в том числе по ОСАГО, в электронном виде. Соответствующий законопроект, разработанный депутатами Госдумы, уже получил одобрение в Минфине.
Петр Шкуматов: «Это нововведение призвано упростить жизнь автомобилистов. Если проект будет принят, то оформление аварий будет происходить полностью в онлайн-режиме. Необходимость заполнять европротокол, писать объяснения, какие-то заявления, документы – все полностью отпадет. Также отпадет необходимость ехать в офис страховой компании. Можно будет отправляться сразу в сервис для ремонта автомобиля, удобно!», – прокомментировал он в интервью НСН.
Названы самые опасные трассы Москвы
В ГИБДД назвали три самые «смертельные» трассы Москвы – это МКАД, Калужское шоссе и Кутузовский проспект.
Петр Шкуматов: «Рейтинг возгласил Кутузовский проспект, что неудивительно. Грустное подтверждение этой статистики пришло буквально на следующий день, когда пешеход, решивший перебежать 14 полос движения ночью, преодолел только семь из них и попал под двигающийся в левом ряду автомобиль. Пешеход погиб, но проблему мог бы решить разделительный барьер, в просторечии – отбойник. Но его установка на этой дороге не планируется в обозримом будущем», – подытожил в разговоре с НСН Петр Шкуматов.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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