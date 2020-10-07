Шкуматов: введение штрафов за выезд на газоны – хорошая новость

Петр Шкуматов: «На этом примере видно, как регионы относятся к штрафам. Размер штрафа составляет 5 тысяч рублей, что в пять раз больше, чем проезд на красный свет. Получить его можно за задержку в оплате парковки всего на пять минут. А логичное предложение некоторых депутатов – снизить этот штраф в два раза и увеличить время на оплату до 10-15 минут – остальными депутатами поддержано не было. И вопрос снова отложен на неопределенный срок», – отметил автоэксперт в эфире НСН.

