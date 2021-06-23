Автоэксперт объяснил, почему москвичи начали скупать электромобили

Жители столичного региона начали покупать электромобили чаще, поскольку эксплуатировать их становится выгоднее. С таким заявление выступил автоэксперт Павел Сухачёв. Он отметил, что производители повысили ёмкости батарей. Если ещё три года электромобиль мог проехать 500 км на одном заряде, то сейчас этот показатель возрос до 960 км, подчеркнул эксперт.

«Во-вторых, в Москве, Московской области и некоторых других регионах есть возможность парковки электромобиля без оплаты. В-третьих, создано много зарядных станций. В-четвёртых, зарядить машину на 500 км обойдется где-то в 300 рублей. По сравнению с бензином это копейки. И в-пятых, во многих регионах России, в том числе в столичном , за электрокары не нужно платить транспортного налога», – цитирует сооснователя компании Tesla Expert «Радио 1».

«Ничтожно мало». 777 миллиардов рублей на электротранспорт не хватит даже Москве

Напомню, ранее специалисты «Автостата» подсчитали, что в период с января по май россияне купили 650 электромобилей. Это в семь раз больше, чем за аналогичный период 2020 года. Аналитики отметили, что в мае этот показатель взлетел почти в 10 раз (с 15 до 148 штук). Также сообщается, что почти 40% электрокаров были куплены жителями Москвы, еще 12% покупок совершены в Санкт-Петербурге, около 10% - в Московской области.

К слову, в начале июня сообщалось, что предполагаемый объем финансирования для развития электротранспорта в России могут увеличить с 418 до 777 миллиардов рублей до 2030 года. Об этом писали «Ведомости» со ссылкой на проект распоряжения правительства, который разработало Минэкономразвития.

Отмечается, что в концепцию развития электрокаров могут включить производство машин на водороде и создание инфраструктуры к ним. К 2030 году планируют построить 1200 заправок. Их стоимость составит 126 миллиардов рублей.

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ФОТО: РИА Новости/Антон Денисов
ТЕГИ:ТранспортЭлектромобили
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