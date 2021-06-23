Автоэксперт объяснил, почему москвичи начали скупать электромобили

Напомню, ранее специалисты «Автостата» подсчитали, что в период с января по май россияне купили 650 электромобилей. Это в семь раз больше, чем за аналогичный период 2020 года. Аналитики отметили, что в мае этот показатель взлетел почти в 10 раз (с 15 до 148 штук). Также сообщается, что почти 40% электрокаров были куплены жителями Москвы, еще 12% покупок совершены в Санкт-Петербурге, около 10% - в Московской области.

К слову, в начале июня сообщалось, что предполагаемый объем финансирования для развития электротранспорта в России могут увеличить с 418 до 777 миллиардов рублей до 2030 года. Об этом писали «Ведомости» со ссылкой на проект распоряжения правительства, который разработало Минэкономразвития.

Отмечается, что в концепцию развития электрокаров могут включить производство машин на водороде и создание инфраструктуры к ним. К 2030 году планируют построить 1200 заправок. Их стоимость составит 126 миллиардов рублей.

