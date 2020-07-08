Автоэксперт пожелал МВД остановиться в выборе вариантов водительских удостоверений

Автоэксперт Олег Осипов рассказал в эфире НСН о слишком частых изменениях внешнего вида водительских удостоверений.

МВД России предложило внести изменения в водительские права и паспорт транспортного средства, добавив надписи на английском и французском языках. Также ведомство сообщает о возможных изменениях в данных свидетельства о регистрации машины: необходимо будет указывать сведения о мощности двигателя и сроке госгарантии для ТС.

Как предположил в беседе с НСН автоэксперт Олег Осипов, появление новых прав будет оправдано, если повысится их статус.

«Дублирование надписи на иностранных языках – хорошая идея, если при этом отпадет необходимость в международных водительских удостоверениях», - подчеркнул собеседник НСН.

В РФ планируют внести изменения в водительские права и ПТС

Также Олег Осипов напомнил, что замена удостоверений доставляет большие хлопоты водителям и требует дополнительных расходов.

«Хотелось бы уже на чем-то остановиться, чтобы водительские права нужно было получать единожды и чтобы замена проходила автоматически. Люди, в своем большинстве, ответственные: если человек понимает, что по состоянию здоровья не может водить машину, он за руль не сядет. Поэтому нет необходимости постоянно получать справки о своем здоровье, которые чаще всего покупаются», - поделился автоэксперт.

Кроме того, Олег Осипов высказал свои опасения, что из-за отсутствия четких разъяснений многие детали могут быть упущены, а также с сожалением отметил, что «мы снова привязываемся к мощности двигателя, которая не имеет значения».

Ранее автоэксперт Олег Осипов объяснил в эфире НСН, почему россияне разочаровались в Volvo.

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Фото: Free Wind/Фотобанк Лори
ТЕГИ:МВДВодительские ПраваВодительское Удостоверение
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