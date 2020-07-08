Автоэксперт пожелал МВД остановиться в выборе вариантов водительских удостоверений

МВД России предложило внести изменения в водительские права и паспорт транспортного средства, добавив надписи на английском и французском языках. Также ведомство сообщает о возможных изменениях в данных свидетельства о регистрации машины: необходимо будет указывать сведения о мощности двигателя и сроке госгарантии для ТС.

Как предположил в беседе с НСН автоэксперт Олег Осипов, появление новых прав будет оправдано, если повысится их статус.

«Дублирование надписи на иностранных языках – хорошая идея, если при этом отпадет необходимость в международных водительских удостоверениях», - подчеркнул собеседник НСН.