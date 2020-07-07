В РФ планируют внести изменения в водительские права и ПТС

Как пишет агентство, в МВД предлагают внести изменения в документы для соответствия нормам международного права. В частности, на водительских удостоверениях предлагается добавить на латинице "driving licence" (водительские права). Также в ПТС планируется уточнить список данных в графе «Особые отметки».

Кроме того, в свидетельстве о регистрации машины должны будут содержаться сведения о мощности двигателя.







