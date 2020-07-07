В РФ планируют внести изменения в водительские права и ПТС

В России планируют внести дополнительных сведения в водительские удостоверения и паспорт транспортного средства. С соответствующим предложением выступило МВД, сообщает РИА Новости.

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Как пишет агентство, в МВД предлагают внести изменения в документы для соответствия нормам международного права. В частности, на водительских удостоверениях предлагается добавить на латинице "driving licence" (водительские права). Также в ПТС планируется уточнить список данных в графе «Особые отметки».

Кроме того, в свидетельстве о регистрации машины должны будут содержаться сведения о мощности двигателя.



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