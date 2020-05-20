Автоэксперт назвал причину разочарования россиян в Volvo
Автоэксперт в эфире НСН объяснил, почему принудительное ограничение скорости для российского рынка несущественно.
Шведская компания Volvo начала принудительно ограничивать максимальную скорость своих новых автомобилей. Как сообщает портал Autocar, новые модели Volvo теперь оснащаются специальным «ключом безопасности», с помощью которого автовладелец может дополнительно ограничивать максимальную скорость от 50 до 180 км/ч, например, перед тем, как передать машину другим членам семьи или начинающим водителям.
Автоэксперт Олег Осипов в эфире НСН объяснил, каковы мотивы такого решения.
«Скоростью озабочена не столько Европа, сколько компания Volvo, потому что она поставила перед собой амбициозную цель добиться в ближайшие годы того, чтобы в ее автомобилях не мог погибнуть ни один человек. Volvo продолжает укреплять легенду о самом безопасном в мире автомобиле. Хотя многие автомобили премиум-класса примерно равны по степени безопасности для водителя и пассажиров. Volvo пошла своим путем, ограничив в том числе максимальную скорость. Это нормальный шаг, но вопрос, как на это отреагирует потенциальный потребитель. Скажем, в Германии это может многим не понравиться, там считают, что на автобанах вообще не обязательно ограничивать скорость. Кстати, там ДТП меньше, чем в соседних Франции или Италии. То есть весь вопрос в дисциплинированности водителей и доверия к ним со стороны тех, кто устанавливает правила. Но для кого-то выглядит разумным то, что делает Volvo. Они и будут приобретать эти автомобили. Но в их рыночный успех мне слабо верится», - сказал собеседник НСН.
По его словам, для российского рынка это решение несущественно.
«У нас нет дорог, на которых можно развить такую скорость. К тому же она недопустима по правилам дорожного движения. У нас на самых быстрых магистралях ограничение 130 км/ч. Плюс 20 км не штрафуемых – 150. Да и этот электронный ограничитель скорости нетрудно перепрограммировать. Российского потребителя должно волновать другое. Volvo сейчас производит автомобили только с двухлитровыми двигателями. Тоже ограничение. Это не всегда положительно сказывается на ресурсе силового агрегата. Наш человек не склонен тратить деньги на то, что может выйти из строя в ближайшую пару-тройку лет» - заключил Осипов.
Отметим, что Volvo реализует стратегию Vision 2020, основная цель которой заключается в сведении к минимуму вероятности гибели или получения тяжелых травм в новых машинах Volvo.
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