Автоэксперт назвал причину разочарования россиян в Volvo

Шведская компания Volvo начала принудительно ограничивать максимальную скорость своих новых автомобилей. Как сообщает портал Autocar, новые модели Volvo теперь оснащаются специальным «ключом безопасности», с помощью которого автовладелец может дополнительно ограничивать максимальную скорость от 50 до 180 км/ч, например, перед тем, как передать машину другим членам семьи или начинающим водителям.

Автоэксперт Олег Осипов в эфире НСН объяснил, каковы мотивы такого решения.

«Скоростью озабочена не столько Европа, сколько компания Volvo, потому что она поставила перед собой амбициозную цель добиться в ближайшие годы того, чтобы в ее автомобилях не мог погибнуть ни один человек. Volvo продолжает укреплять легенду о самом безопасном в мире автомобиле. Хотя многие автомобили премиум-класса примерно равны по степени безопасности для водителя и пассажиров. Volvo пошла своим путем, ограничив в том числе максимальную скорость. Это нормальный шаг, но вопрос, как на это отреагирует потенциальный потребитель. Скажем, в Германии это может многим не понравиться, там считают, что на автобанах вообще не обязательно ограничивать скорость. Кстати, там ДТП меньше, чем в соседних Франции или Италии. То есть весь вопрос в дисциплинированности водителей и доверия к ним со стороны тех, кто устанавливает правила. Но для кого-то выглядит разумным то, что делает Volvo. Они и будут приобретать эти автомобили. Но в их рыночный успех мне слабо верится», - сказал собеседник НСН.