«Незнание ПДД — меньшая из бед». Автоэксперт рассказала о подготовке инструкторов
Президент Национального союза ассоциаций автошкол предложила в эфире НСН меры, которые помогут эффективнее оценивать работу инструкторов, а также позволят составлять рейтинг.
В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» прошла пресс-конференция на тему: «Реформа авто-образования: Кто и как будет готовить новых водителей?»
Глава Совбеза России Николай Патрушев призвал усилить требования к квалификации инструкторов в автошколах. Кроме того, по его мнению, необходимо ужесточить контроль за техническим состоянием автомобилей.
Президент Национального союза ассоциаций автошкол Елена Зайцева на пресс-конференции в НСН заявила, что в России почти нет реального обучения автоинструкторов.
По ее словам, есть только единый для всех профстандарт, но он формальный, так как заниматься педагогической работой могут и должны далеко не все.
«Должен существовать профессиональный отбор при подготовке инструкторов и приеме их на работу. Наша организация выступает за то, чтобы проходила аттестация инструкторов, в том числе уже работающих на уровень их квалификации.
Московская ассоциация и ряд региональных в добровольном порядке такие аттестации проводят уже три года. Мы даже начали составлять рейтинг.
Аттестация проходит в виде устного экзамена. Мы специально разрабатывали билеты, они в основном по педагогике и психологии, не только по законодательству и безопасности дорожного движения. В этом году к устному экзамену добавилась практическая часть аттестации инструкторов», - сказала она.
Она привела в пример учебный центр в Москве, в котором при приеме на работу инструкторов "с нуля" обязательно проводят собеседование, после которого становится понятно, сможет ли человек выполнять такую сложную работу.
«Незнание прав дорожного движения – меньшая из бед, их они могут выучить. А вот умение найти общий язык с учеником, определенные педагогические таланты – это для инструктора в большинстве организаций даже не рассматривается», - отметила она.
Зайцева подчеркнула, что автоинструкторы - это такие же учителя, как и в школе с детьми, только со взрослыми работать еще сложнее.
В минувшем году водительское удостоверение в России получили 1,33 млн человек – а это почти на 17 тысяч меньше, чем в 2018 году. Об этом свидетельствует статистика МВД.
Согласно имеющимся данным, больше всего граждан в прошлом году получили водительские права в Московской области, Москве, Краснодарском крае, Санкт-Петербурге и Башкортостане. Меньше всего новых водителей появилось на Чукотке - 157, а также в Ненецком АО.
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