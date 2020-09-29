«Незнание ПДД — меньшая из бед». Автоэксперт рассказала о подготовке инструкторов

Президент Национального союза ассоциаций автошкол Елена Зайцева на пресс-конференции в НСН заявила, что в России почти нет реального обучения автоинструкторов.

По ее словам, есть только единый для всех профстандарт, но он формальный, так как заниматься педагогической работой могут и должны далеко не все.

«Должен существовать профессиональный отбор при подготовке инструкторов и приеме их на работу. Наша организация выступает за то, чтобы проходила аттестация инструкторов, в том числе уже работающих на уровень их квалификации.

Московская ассоциация и ряд региональных в добровольном порядке такие аттестации проводят уже три года. Мы даже начали составлять рейтинг.

Аттестация проходит в виде устного экзамена. Мы специально разрабатывали билеты, они в основном по педагогике и психологии, не только по законодательству и безопасности дорожного движения. В этом году к устному экзамену добавилась практическая часть аттестации инструкторов», - сказала она.

Она привела в пример учебный центр в Москве, в котором при приеме на работу инструкторов "с нуля" обязательно проводят собеседование, после которого становится понятно, сможет ли человек выполнять такую сложную работу.

«Незнание прав дорожного движения – меньшая из бед, их они могут выучить. А вот умение найти общий язык с учеником, определенные педагогические таланты – это для инструктора в большинстве организаций даже не рассматривается», - отметила она.

Зайцева подчеркнула, что автоинструкторы - это такие же учителя, как и в школе с детьми, только со взрослыми работать еще сложнее.

В минувшем году водительское удостоверение в России получили 1,33 млн человек – а это почти на 17 тысяч меньше, чем в 2018 году. Об этом свидетельствует статистика МВД.

Согласно имеющимся данным, больше всего граждан в прошлом году получили водительские права в Московской области, Москве, Краснодарском крае, Санкт-Петербурге и Башкортостане. Меньше всего новых водителей появилось на Чукотке - 157, а также в Ненецком АО.

