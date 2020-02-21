Автоэксперт: Минпромторг нанесет социальный удар по россиянам через «Евро-3»

«Я надеюсь, что эта мера никого не коснется, потому что она не будет принята. В нынешних условиях она может нанести существенный социальный ущерб. На таких машинах ездят люди, которые хотели бы иметь лучшие машины, но экономическая ситуация и уровень их доходов этого им не позволяет. Эта мера больно ударит по самым незащищенным слоям населения, которые, тем не менее, пользуются автомобилями – пенсионеры, инвалиды, жители сельских местностей или малых городов, в том числе и представители российского среднего класса. На мой взгляд, правительству вообще нужно забыть о налоговом манипулировании, тем более, о повышении налогов. Нагрузка финансовая на автовладельцев сегодня и так очень велика – начиная от стоимости автомобиля, продолжая стоимостью топлива и, заканчивая стоимостью обслуживания машины. Если правительство не является абсолютно неадекватным, то инициатива им не будет поддержана», - сказал Похмелкин.

Он также отметил, что знаком и с рядом экологов, которые также «не в восторге от этой идеи». По мнению собеседника НСН, повышение налога вызовет рост правонарушений, так как «люди не откажутся от машин, ведь они выживают благодаря им. Но будут уклоняться от уплаты транспортного налога, прохождения техосмотра – всего того, что способно зафиксировать их как владельцев этих транспортных средств».

В свою очередь, замминистра промышленности и торговли РФ Александр Морозов отметил, что ведомство в ближайшее время обратится со своим предложением в Минтранс.

Отметим, в основе системы разделения автомобилей на экологические классы лежат исследования, касающиеся состава выхлопных газов. В среднем за год работы одна машина потребляет около четырёх тонн кислорода, а в воздух выбрасывает угарный газ, углероды и оксиды азота.







