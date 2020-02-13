Эксперт поддержал идею о единой базе реального пробега всех автомобилей

С инициативой фиксировать реальный пробег в единой всероссийской базе выступила «Единая Россия». Как отметил координатор партпроекта «Безопасные дороги», зампред комитета Госдумы по транспорту и строительству Владимир Афонский, информация о пробеге машины могла бы обновляться в базе при прохождении техосмотра.

Как пояснил парламентарий, данные о пробеге автомобиля, зарегистрированного в любом регионе России, должны быть бесплатными и открытыми. Речь идет о создании системы, при которой (по задумке партии) продавец подержанного автомобиля не будет заинтересован в скрутке пробега.

Глава Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин в беседе с НСН заявил, что проблему решать нужно, но уверен, что от техосмотра частных авто нужно отказываться как от малоэффективного.

«Проблема серьезная, потому что в ряде случаев недобросовестные продавцы это делают. А от этого страдают и покупатели, это сказывается на безопасности, потому что износ машины не адекватен тем цифрам, которые есть на одометре», - считает эксперт.

Ранее ассоциация «Российские автомобильные дилеры» предложила ввести ответственность за скручивание пробега. Эту идею обсудили эксперты и депутаты на круглом столе в Госдуме, большинство участников высказалось за разработку законопроекта на эту тему.