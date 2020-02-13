Эксперт поддержал идею о единой базе реального пробега всех автомобилей
Глава Движения автомобилистов России в эфире НСН приветствовал создание единой базы автомобилей, но заявил, что данные техосмотра вряд ли нужно туда вносить.
С инициативой фиксировать реальный пробег в единой всероссийской базе выступила «Единая Россия». Как отметил координатор партпроекта «Безопасные дороги», зампред комитета Госдумы по транспорту и строительству Владимир Афонский, информация о пробеге машины могла бы обновляться в базе при прохождении техосмотра.
Как пояснил парламентарий, данные о пробеге автомобиля, зарегистрированного в любом регионе России, должны быть бесплатными и открытыми. Речь идет о создании системы, при которой (по задумке партии) продавец подержанного автомобиля не будет заинтересован в скрутке пробега.
Глава Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин в беседе с НСН заявил, что проблему решать нужно, но уверен, что от техосмотра частных авто нужно отказываться как от малоэффективного.
«Проблема серьезная, потому что в ряде случаев недобросовестные продавцы это делают. А от этого страдают и покупатели, это сказывается на безопасности, потому что износ машины не адекватен тем цифрам, которые есть на одометре», - считает эксперт.
Ранее ассоциация «Российские автомобильные дилеры» предложила ввести ответственность за скручивание пробега. Эту идею обсудили эксперты и депутаты на круглом столе в Госдуме, большинство участников высказалось за разработку законопроекта на эту тему.
«Что касается единой базы, то у меня не было никогда возражений по этому вопросу. Но непонятно, почему информация о техосмотре должна быть именно там. К тому же мне кажется, что рано или поздно мы откажемся от обязательного техосмотра частных автомобилей, потому что он ничего не дает. Так что сама база и доступ к ней - это хорошо, а вот как ее реализовывать, это отдельная тема, ее надо обсуждать отдельно», - высказал свою точку зрения Виктор Похмелкин.
Добавим, на сайтах частных объявлений немало предложений о продаже подержанных автомобилей. Только в прошлом году в общей сложности было перепродано 5,4 миллиона легковых машин нередко со скрученным пробегом.
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