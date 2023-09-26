Автоэксперт Хайцеэр: Китайские машины в России подорожают на 20% в октябре

«Если мы говорим о новых автомобилях, то они все подорожали. Потому что девальвация рубля и утилизационный сбор повлияли на всех. Но это слишком громко заявлять, что этот рост продолжится. Я бы не стал. Дело в том, что должны быть еще какие-то факторы, которые повлияют на это, кроме курса и сбора», - отметил он.

При этом, по его словам, удар уже в октябре придется по китайским автомобилям, производителям которых придется менять схему привоза машин и в результате поднимать цены.

«Да, конкуренция замедлилась, к сожалению, у нас некоторые автомобили теперь с 1 октября могут поставляться только частным образом. Многие китайские производители, которые продавали здесь машины, привозили их через маленькие компании. Ситуация поменяется, некоторые китайские марки не смогут приезжать без специального одобрения. Это тоже может повлиять на то, что на 20% машины подорожают, потому что НДС не будет идти в зачет. Другие факторы незначительные», - рассказал собеседник НСН.

Ранее стало известно, россияне почти перестали покупать новые автомобили, только 3% жителей страны планируют купить новую машину в ближайшее время. Об этом пишет KP.RU со ссылкой на опрос среди подписчиков сайта в соцсетях «ВКонтакте», «Одноклассники» и мессенджерах Telegram и Viber, передает «Радиоточка НСН».

