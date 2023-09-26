Автоэксперт Хайцеэр: Китайские машины в России подорожают на 20% в октябре
Вице-президент «Национального автомобильного союза» Ян Хайцеэр заявил в эфире НСН, что с октября некоторые модели могут поставляться только в частном порядке.
Китайские автомобили в России подорожают в октябре на 20% из-за новых условий ввоза, заявил вице-президент «Национального автомобильного союза» Ян Хайцеэр в беседе с НСН.
Ранее в ассоциации «Российские автомобильные дилеры» подсчитали. что рост цен на новые легковые автомобили продолжится в ближайшие месяцы, в целом с января он составит 30%. Отмечается, что на стоимость легковушек повлияла не только девальвация рубля, но и повышение утилизационного сбора. Хайцеэр поспорил с такими прогнозами, но назвал факторы, от которых будет зависеть ситуация с ценами к концу года.
«Если мы говорим о новых автомобилях, то они все подорожали. Потому что девальвация рубля и утилизационный сбор повлияли на всех. Но это слишком громко заявлять, что этот рост продолжится. Я бы не стал. Дело в том, что должны быть еще какие-то факторы, которые повлияют на это, кроме курса и сбора», - отметил он.
При этом, по его словам, удар уже в октябре придется по китайским автомобилям, производителям которых придется менять схему привоза машин и в результате поднимать цены.
«Да, конкуренция замедлилась, к сожалению, у нас некоторые автомобили теперь с 1 октября могут поставляться только частным образом. Многие китайские производители, которые продавали здесь машины, привозили их через маленькие компании. Ситуация поменяется, некоторые китайские марки не смогут приезжать без специального одобрения. Это тоже может повлиять на то, что на 20% машины подорожают, потому что НДС не будет идти в зачет. Другие факторы незначительные», - рассказал собеседник НСН.
Ранее стало известно, россияне почти перестали покупать новые автомобили, только 3% жителей страны планируют купить новую машину в ближайшее время. Об этом пишет KP.RU со ссылкой на опрос среди подписчиков сайта в соцсетях «ВКонтакте», «Одноклассники» и мессенджерах Telegram и Viber, передает «Радиоточка НСН».
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