На трассе М-11 «Нева» выросли тарифы за проезд
Северо-западная концессионная компания (СЗКК) объявила о введении с 12 мая сезонных тарифов по трассе М-11 «Нева» из Москвы в Санкт-Петербург на участке 15-58 километр. Повышение цен затронет владельцев легковых автомобилей на «дачных» маршрутах по выходным.
На участке от МКАД до Зеленограда проезд по пятницам и субботам будет стоить 800 рублей (вместо 750 рублей), до ЦКАДа – 1,2 тыс. рублей (вместо 1,1 тыс. рублей), до Солнечногорска - 1,6 тыс. рублей (вместо 1,4 тыс. рублей).
Повышенные тарифы продолжат действовать до 19 октября «для обеспечения комфортных и безопасных условий проезда по платной дороге», пояснили в компании. Цены за проезд для легковушек в рабочие дни (кроме пятницы) не изменились.
Ранее в пресс-службе компании «Автодор» сообщили, что число проездов по платным дорогам за год в России выросло на треть.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru