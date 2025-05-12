На трассе М-11 «Нева» выросли тарифы за проезд

На участке от МКАД до Зеленограда проезд по пятницам и субботам будет стоить 800 рублей (вместо 750 рублей), до ЦКАДа – 1,2 тыс. рублей (вместо 1,1 тыс. рублей), до Солнечногорска - 1,6 тыс. рублей (вместо 1,4 тыс. рублей).

Повышенные тарифы продолжат действовать до 19 октября «для обеспечения комфортных и безопасных условий проезда по платной дороге», пояснили в компании. Цены за проезд для легковушек в рабочие дни (кроме пятницы) не изменились.

Ранее в пресс-службе компании «Автодор» сообщили, что число проездов по платным дорогам за год в России выросло на треть.



