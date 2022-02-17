Австрия откроет въезд для туристов из РФ по отрицательному ковид-тесту
17 февраля 202222:18
Власти Австрии объявили об открытии въезда для туристов из России при наличии отрицательного результата теста на коронавирус. Об этом сообщает ТАСС.
Въезд будет открыт с 22 февраля.
Ранее въезд в страну был разрешен при наличии вакцинации, одобренной ВОЗ.
Российская вакцина «Спутник V» до сих пор не одобрена организацией. Ранее в ВОЗ не исключили, что у России будет запрошена дополнительная информация по вакцине.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
14,8 млн+181 тыс. / сут.
Умерли
343 тыс.+790 / сут.
Выздоровели
11,8 млн+185 тыс. / сут.
- «Зенит» проиграл «Бетису» в первом матче плей-офф Лиги Европы
- Австрия откроет въезд для туристов из РФ по отрицательному ковид-тесту
- МИД: Россия ждет от Запада прекращения истерии
- Генсек ООН считает, что война на Украине не случится
- В МИД РФ объяснили причину высылки дипломата США
- В Кремле обвинили Байдена в нагнетании ситуации заявлениями о «нападении на Украину»
- Минобороны Британии опубликовало карту «вторжения» РФ на Украину
- В РАН объяснили, почему лечение ВИЧ пуповинной кровью не получит широкое распространение
- В ООН призвали не обострять ситуацию в Донбассе
- Стрелков: В Донецке и Докучаевске объявлена эвакуация из-за обстрелов ВСУ
17 февраля 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru