Австрия откроет въезд для туристов из РФ по отрицательному ковид-тесту

Власти Австрии объявили об открытии въезда для туристов из России при наличии отрицательного результата теста на коронавирус. Об этом сообщает ТАСС.

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Въезд будет открыт с 22 февраля.

Ранее въезд в страну был разрешен при наличии вакцинации, одобренной ВОЗ.

Российская вакцина «Спутник V» до сих пор не одобрена организацией. Ранее в ВОЗ не исключили, что у России будет запрошена дополнительная информация по вакцине.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:КоронавирусАвстрия
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