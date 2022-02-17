Австрия откроет въезд для туристов из РФ по отрицательному ковид-тесту

Въезд будет открыт с 22 февраля.

Ранее въезд в страну был разрешен при наличии вакцинации, одобренной ВОЗ.

Российская вакцина «Спутник V» до сих пор не одобрена организацией. Ранее в ВОЗ не исключили, что у России будет запрошена дополнительная информация по вакцине.



