Власти Доминиканы отменили COVID-ограничения
Ограничительные меры, введенные для предотвращения распространения коронавируса, отменят в Доминиканской Республике. Соответствующее решение принял президент страны Луис Абинадер, передает ТАСС.
Глава Доминиканы заявил, что со среды использование масок и документов о вакцинации для доступа в общественные места «являются только личной ответственностью каждого из нас».
«После долгой борьбы мы начали восстанавливать свою свободу. Мы будем продолжать следить за ситуацией. Страна также может быть уверена, что сегодня наша система здравоохранения готова к любым неожиданностям», — подчеркнул Абинадер.
При этом президент Доминиканы призвал граждан проходить вакцинацию и ревакцинацию от COVID-19.
Ранее стало известно, что власти Австрии 5 марта отменят часть COVID-ограничений, напоминает РИА ФАН. С 19 февраля в стране будут действовать смягченные антиковидные меры: в частности, гражданам разрешат посещать общественные места и мероприятия по отрицательному ПЦР-тесту, а для общепита отменят ограничения на работу в ночное время.
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