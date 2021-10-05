Авось да небось: Вирусолог назвал основную причину COVID-смертности
Смертность среди заражённых коронавирусом в России последнее время бьёт рекорды в первую очередь из-за пренебрежительного отношения некоторых граждан к своему здоровью и нежелания сделать прививку. Такую оценку текущей эпидемиологической ситуации дал вирусолог, доктор биологических наук Александр Шестопалов.
«Есть традиционное русское авось – всем наплевать на своё здоровье! Причём речь не только о COVID-вакцинации – по всем заболеваниям наблюдается такое. Здоровый образ жизни в России очень сложно привить, особенно это относится к старшему поколению. А ведь именно оно наиболее подвержено заболеванию коронавирусом и другим инфекционным напастям. К сожалению, это наша национальная черта», – заметил эксперт в эфире «Радио 1».
Вирусолог считает, что в других государствах процент вакцинированных больше в связи с более сознательным отношением их жителей. Так, например, в Израиле вакцинация проведена почти у 100% населения, в Великобритании и США цифра колеблется в районе 80%. «У нас официальная цифра, насколько я помню, от 20 до 40%», – заметил Шестопалов.
Он также назвал категории людей, для которых заболевание COVID-19 представляет особую опасность:
«Наиболее высок риск смертности для людей со значительно избыточным весом, с сахарным диабетом, хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и кроветворной систем. Для таких людей обязательны вакцинация или изоляция как один из лучших способов избежать заражения, если есть такая возможность. Например, лучше уехать на дачу, пока всё это не кончится. Но это не кончится никогда! Нужно выбирать – или изолироваться, или прививаться».
Как было заявлено сегодня на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства, ситуация с коронавирусом в России сейчас хуже, чем год назад: заболеваемость уже выше в три раза, а среди детей она возросла кратно. К тому же стране в ближайшие месяцы придется столкнуться с двумя новыми штаммами гриппа, иммунитета к которому у жителей страны нет.
Новый план борьбы с эпидемией предполагает, в частности, гранты регионам и муниципалитетам, которые объявят себя «свободными от ковида», сокращение сроков получения результатов тестов на коронавирус и дальнейшие меры стимулирования вакцинации.
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