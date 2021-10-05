Авось да небось: Вирусолог назвал основную причину COVID-смертности

Он также назвал категории людей, для которых заболевание COVID-19 представляет особую опасность:

«Наиболее высок риск смертности для людей со значительно избыточным весом, с сахарным диабетом, хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и кроветворной систем. Для таких людей обязательны вакцинация или изоляция как один из лучших способов избежать заражения, если есть такая возможность. Например, лучше уехать на дачу, пока всё это не кончится. Но это не кончится никогда! Нужно выбирать – или изолироваться, или прививаться».

Как было заявлено сегодня на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства, ситуация с коронавирусом в России сейчас хуже, чем год назад: заболеваемость уже выше в три раза, а среди детей она возросла кратно. К тому же стране в ближайшие месяцы придется столкнуться с двумя новыми штаммами гриппа, иммунитета к которому у жителей страны нет.

Новый план борьбы с эпидемией предполагает, в частности, гранты регионам и муниципалитетам, которые объявят себя «свободными от ковида», сокращение сроков получения результатов тестов на коронавирус и дальнейшие меры стимулирования вакцинации.

