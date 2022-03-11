Avon намерен перенести производство из России в Польшу

Производитель косметических товаров и парфюмерии компания Avon перенесёт своё производство с территории России в Польшу, сообщает «Интерфакс». По данным издания об этом заявили в руководстве фирмы.

«Фабрика в Наро-Фоминске обеспечивает поставки не только в Россию, но и в Восточную Европу. Мы рассматриваем перенос производства в Польшу, чтобы обеспечивать эти рынки», - говорится в сообщении компании.

Как отмечается, в руководстве Avon уже предупредили, что переезд повлечет значительные финансовые затраты и, как следствие, приведёт к росту себестоимости продукции и повышению цены.

Предприятие компании в Наро-Фоминске – второе по мощности в Европе. Оно производит около 800 наименований продукции.

ОБНОВЛЕНИЕ: Позже в Avon уточнили, что производство в России остается, однако прекращается экспорт товаров из России. «Поставки в страны Восточной Европы будут осуществляться из Польши», сообщил НСН в пресс-службе компании.

Ранее Coca-Cola сообщила о росте цен на свою продукцию в России.

