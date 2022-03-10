СМИ: Coca-Cola сообщила о росте цен на свою продукцию в России
Компания Coca-Cola HBC заявила о повышении цен на 15-30% с 14 марта, сообщает «Коммерсант».
Газированные напитки подорожают на 15%, соки — на 19%, кофе — на 30. Подорожание может быть связано с удорожанием ингредиентов и упаковки, в том числе из-за падения курса рубля.
Также на росте стоимости продукции сказались удорожание логистики и возможный отказ Coca-Cola от инвестиций в промо.
Напомним, PepsiCo прекратит продажу напитков в России. Будет приостановлена продажа Pepsi, 7Up, Mirinda и других напитков.
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