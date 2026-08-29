В Белгородской области при атаке ВСУ погибли 3 человека
В Белгородской области после атаки ВСУ на Шебекино погибли три человека. Об этом говорится в канале регионального оперштаба в «Максе».
Уточняется, что в результате попадания боеприпасов в частный сектор погибли женщина и двое мужчин. Еще семь человек получили осколочные ранения, у одного пострадавшего диагностировали акубаротравму. В оперштабе добавили, что всех раненых доставили в Шебекинскую ЦРБ.
«По оценке медиков, трое из них находятся в тяжелом состоянии», - указано в сообщении.
Известно, что еще один человек пострадал при ударе БПЛА ВСУ по авто в поселке Пятницкое в Волоконовском округе. Отмечается, что у пострадавшего обнаружили множественные осколочные раны головы, лица, руки и спины. Он отправлен в Валуйскую центральную больницу.
Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в результате ночной атаки ВСУ в городе один человек погиб, еще трое пострадали, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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