В Белгородской области при атаке ВСУ погибли 3 человека

В Белгородской области после атаки ВСУ на Шебекино погибли три человека. Об этом говорится в канале регионального оперштаба в «Максе».

Уточняется, что в результате попадания боеприпасов в частный сектор погибли женщина и двое мужчин. Еще семь человек получили осколочные ранения, у одного пострадавшего диагностировали акубаротравму. В оперштабе добавили, что всех раненых доставили в Шебекинскую ЦРБ.