По его словам, это также приведет к повышению уровня безработицы. С ноября 2023 года граница Финляндии с Россией закрыта по решению финских властей.

Варвикко рассказал, что во многих регионах Финляндии уровень безработицы приближается к 20%, что примерно вдвое выше, чем на западном побережье страны.

Ранее российский посол в Молдавии Олег Озеров сообщил, что жители Приднестровья демонстрируют высокий спрос на получение гражданства России, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».