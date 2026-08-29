Приграничным регионам Финляндии предрекли отток жителей без россиян

Граничащим с Россией регионам Финляндии грозит ускорение оттока населения, преимущественно занятого в сфере туризма, из-за закрытия границы и отсутствия туристов из РФ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя финской общественной организации Naapuriseura Яури Варвикко.

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По его словам, это также приведет к повышению уровня безработицы. С ноября 2023 года граница Финляндии с Россией закрыта по решению финских властей.

Варвикко рассказал, что во многих регионах Финляндии уровень безработицы приближается к 20%, что примерно вдвое выше, чем на западном побережье страны.

Ранее российский посол в Молдавии Олег Озеров сообщил, что жители Приднестровья демонстрируют высокий спрос на получение гражданства России, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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