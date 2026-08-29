Приграничным регионам Финляндии предрекли отток жителей без россиян
Граничащим с Россией регионам Финляндии грозит ускорение оттока населения, преимущественно занятого в сфере туризма, из-за закрытия границы и отсутствия туристов из РФ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя финской общественной организации Naapuriseura Яури Варвикко.
По его словам, это также приведет к повышению уровня безработицы. С ноября 2023 года граница Финляндии с Россией закрыта по решению финских властей.
Варвикко рассказал, что во многих регионах Финляндии уровень безработицы приближается к 20%, что примерно вдвое выше, чем на западном побережье страны.
Ранее российский посол в Молдавии Олег Озеров сообщил, что жители Приднестровья демонстрируют высокий спрос на получение гражданства России, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- ООО «Маша и Медведь» подало иск о защите авторских прав к создателю мультфильма
- МО: ВС РФ поразили в Киеве логистический центр с комплектующими ракет «Фламинго»
- В России опровергли планы о мобилизации
- В Севастополе при атаке БПЛА погиб один человек, трое пострадали
- Посол Озеров заявил о высоком спросе на гражданство России в Приднестровье
- ПСЖ оштрафовали на 150 тысяч евро за перенос матча чемпионата Франции
- Галузин: Киев вытер ноги о мораторий США на удары по энергообъектам
- Режим ЧС, Ozon и пострадавшие: ВСУ атаковали Ростовскую область
- СМИ: США пригрозили Британии пересмотреть позицию по Фолклендским островам
- Над Россией сбили 313 украинских беспилотников