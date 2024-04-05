Данные Мишустина о зарплате в России оказались точнее, чем у Зюганова
В первом квартале 2024 года средняя предлагаемая зарплата составила 59 927 рублей при полном рабочем дне, заявил НСН управляющий директор «Авито Работы» Дмитрий Пучков.
Средняя зарплата в России по итогам I квартала 2024 года составила 59,9 тысячи рублей, что на 8% больше, чем за аналогичный период прошлого года, рассказал управляющий директор «Авито Работы» Дмитрий Пучков в разговоре с НСН.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что средняя зарплата в стране составляет чуть более 73 тысяч рублей. Глава правительства также указал, что не согласен с главой фракции КПРФ Геннадием Зюгановым, который рассказал о большом количестве нищих россиян и средней зарплате в 20 тысяч рублей. Отвечая депутатам, Мишустин отметил, что может показать расчеты, в которых учтены все данные работодателей. Пучков отметил, что данные премьера по зарплате близки к проанализированным данным на рынке труда.
«По нашим данным, в I квартале 2024 года средняя предлагаемая зарплата составила 59 927 рублей при полном рабочем дне. Данная сумма на 8% больше, чем в I квартале прошлого года. Если говорить о 2023 годе в целом, то в прошлом году с учетом различных колебаний среднее зарплатное предложение работодателей составляло 67 450 рублей в месяц при полном рабочем дне, что на 35% больше, чем за весь 2022 год», – сказал Пучков.
Он отметил, что лидерами по размеру средних зарплатных предложений для новых сотрудников являются Москва, Санкт-Петербург, Набережные Челны, Казань и Екатеринбург.
«Лидерами по размеру средних зарплатных предложений для новых сотрудников, безусловно, являются российские столицы: Москва (71 622 рублей в месяц при полном рабочем дне) и Санкт-Петербург (65 807 рублей в месяц при полном рабочем дне). Однако среди других крупных городов страны лидерство по размеру средней предлагаемой зарплаты за I квартал 2024 года держат Набережные Челны с предложением в 63 144 рубля в месяц при полном рабочем дне. На втором месте – Казань, здесь новым сотрудникам в среднем готовы предложить 61 545 рублей в месяц при полном рабочем дне. На третьем месте – Екатеринбург с зарплатным предложением в 60 188 рублей в месяц при полном рабочем дне», – резюмировал собеседник НСН.
Ранее Росстат сообщил, что уровень реальных зарплат в РФ вырос в январе на 8,5% в годовом выражении. По его данным, среднемесячная зарплата в первом месяце текущего года достигла 75 тысяч рублей и возросла на 16,6% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, передает «Радиоточка НСН».
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