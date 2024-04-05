Данные Мишустина о зарплате в России оказались точнее, чем у Зюганова

Средняя зарплата в России по итогам I квартала 2024 года составила 59,9 тысячи рублей, что на 8% больше, чем за аналогичный период прошлого года, рассказал управляющий директор «Авито Работы» Дмитрий Пучков в разговоре с НСН.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что средняя зарплата в стране составляет чуть более 73 тысяч рублей. Глава правительства также указал, что не согласен с главой фракции КПРФ Геннадием Зюгановым, который рассказал о большом количестве нищих россиян и средней зарплате в 20 тысяч рублей. Отвечая депутатам, Мишустин отметил, что может показать расчеты, в которых учтены все данные работодателей. Пучков отметил, что данные премьера по зарплате близки к проанализированным данным на рынке труда.