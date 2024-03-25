Самые высокие зарплаты в провинции получают жители Крайнего севера

Аналитики платформы «Авито Работа» пришли к выводу, что наиболее существенно по итогам зимы 2023-2024 годов выросли зарплаты у фрезеровщиков и официантов по сравнению с аналогичным периодом прошлых лет. Соответствующее исследование имеется в распоряжении НСН.

Кроме того, в топ-10 попали такие профессии, как оценщик, аниматор, ассистент руководителя, сортировщик, бетонщик, стоматолог и инспектор, передает «Радиоточка НСН».

