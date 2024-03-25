Самые высокие зарплаты в провинции получают жители Крайнего севера
Лидерами рейтинга по уровню зарплат в малых городах России стали Ямало-Ненецкий и Ненецкий автономные округа, замыкают список Чечня и Ингушетия, следует из исследования РИА Новости.
В первую десятку вошли Республика Саха (Якутия), Сахалинская, Иркутская, и Мурманская области. Отмечается, что аналитики изучали зарплаты не в абсолютных выражениях, а по тому, сколько фиксированных наборов продуктов на эту сумму можно купить.
Аналитики платформы «Авито Работа» пришли к выводу, что наиболее существенно по итогам зимы 2023-2024 годов выросли зарплаты у фрезеровщиков и официантов по сравнению с аналогичным периодом прошлых лет. Соответствующее исследование имеется в распоряжении НСН.
Кроме того, в топ-10 попали такие профессии, как оценщик, аниматор, ассистент руководителя, сортировщик, бетонщик, стоматолог и инспектор, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru