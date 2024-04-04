В Росстате заявили, что реальные зарплаты в РФ выросли в январе на 8,5%
В России уровень реальных зарплат вырос в январе на 8,5% в годовом выражении, сообщает Росстат.
Среднемесячная заработная плата в первом месяце текущего года достигла 75 тысяч рублей и возросла на 16,6% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.
Реальная заработная плата является средней начисленной зарплатой, скорректированной на уровень инфляции.
Ранее глава правительства Михаил Мишустин указал, что не согласен с главой фракции КПРФ Геннадием Зюгановым, который заявил о большом количестве нищих в стране, а также средней зарплате в 20 тысяч рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru