«Авито Работа»: нехватка кадров в российском IT за год выросла в 3,5 раза

Отмечается, что в России на сегодняшний день доступно в 2,4 раза больше вакансий, чем в сентябре прошлого года. На первом месте по нехватке работников стоит IT-сектор - компании ищут разработчиков, аналитиков, экспертов по кибербезопасности и многих других.

Серебро в топе нехватки работников забрала сфера управления персоналом - здесь число вакансий за год выросло в 3,3 раза. На третьем месте расположилась административная сфера, рост нехватки кадров составил 3,1 раза.

Ранее профессор кафедры «Экономика труда и управление человеческими ресурсами» РУТ (МИИТ) Екатерина Самраилова в беседе с «Радиоточкой НСН» заявила, что работодатель сегодня «бережнее» относится к сотрудникам – зарплата выплачивается без задержек и держится на уровне.

