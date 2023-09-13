«Авито Работа»: нехватка кадров в российском IT за год выросла в 3,5 раза
Нехватка кадров в IT-секторе России за год увеличилась в 3,5 раза, рассказали в сервисе «Авито Работа» в беседе с NEWS.ru.
Отмечается, что в России на сегодняшний день доступно в 2,4 раза больше вакансий, чем в сентябре прошлого года. На первом месте по нехватке работников стоит IT-сектор - компании ищут разработчиков, аналитиков, экспертов по кибербезопасности и многих других.
Серебро в топе нехватки работников забрала сфера управления персоналом - здесь число вакансий за год выросло в 3,3 раза. На третьем месте расположилась административная сфера, рост нехватки кадров составил 3,1 раза.
Ранее профессор кафедры «Экономика труда и управление человеческими ресурсами» РУТ (МИИТ) Екатерина Самраилова в беседе с «Радиоточкой НСН» заявила, что работодатель сегодня «бережнее» относится к сотрудникам – зарплата выплачивается без задержек и держится на уровне.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Aurus оценил коммерческий вариант мотоцикла Merlon в 12 млн рублей
- «Авито Работа»: нехватка кадров в российском IT за год выросла в 3,5 раза
- Собянин назвал срок запуска комплекса при инфекционной больнице на севере Москвы
- Бородин отказался платить Козловскому рубль по иску о защите чести
- Лавров: Сотрудничество РФ и КНДР не будет подвержено влиянию Запада
- Верховный суд РФ разрешил возвращать оплату онлайн-курсов
- Путин: у России и КНДР есть возможности для военного сотрудничества
- Командующий ВВС Украины Олещук взял ответственность за удар по Крыму
- Минобороны РФ: Поврежденные при ударе ВСУ корабли ВМФ будут восстановлены
- Козловский отсудил у Бородина один рубль по иску о защите чести и достоинства
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru