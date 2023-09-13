«Авито Работа»: нехватка кадров в российском IT за год выросла в 3,5 раза

Нехватка кадров в IT-секторе России за год увеличилась в 3,5 раза, рассказали в сервисе «Авито Работа» в беседе с NEWS.ru.

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Отмечается, что в России на сегодняшний день доступно в 2,4 раза больше вакансий, чем в сентябре прошлого года. На первом месте по нехватке работников стоит IT-сектор - компании ищут разработчиков, аналитиков, экспертов по кибербезопасности и многих других.

Серебро в топе нехватки работников забрала сфера управления персоналом - здесь число вакансий за год выросло в 3,3 раза. На третьем месте расположилась административная сфера, рост нехватки кадров составил 3,1 раза.

Ранее профессор кафедры «Экономика труда и управление человеческими ресурсами» РУТ (МИИТ) Екатерина Самраилова в беседе с «Радиоточкой НСН» заявила, что работодатель сегодня «бережнее» относится к сотрудникам – зарплата выплачивается без задержек и держится на уровне.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
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