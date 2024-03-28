Опрос показал, что подработку чаще всего предлагают продавцам и контент-менеджерам

Чаще всего подработку работодатели стали предлагать продавцам и контент-менеджерам, выяснили эксперты Авито Работы.

Отмечается, что самой востребованной работодателями оказалась позиция продавца-консультанта со свободным графиком – зимой 2023-2024 года их стали искать в 4,7 раз чаще, чем за такой же период прошлого года. Согласно данным, средние зарплатные предложения для новых продавцов-консультантов составили 38 893 рублей в месяц.

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При этом спрос на контент-менеджеров и менеджеров по работе с клиентами со свободным графиком повысился в четыре раза. Отмечается, что в среднем новым сотрудникам предлагают 40 000 рублей и 44 890 рублей в месяц соответственно.

По словам управляющего директора Авито Работы Дмитрия Пучкова, соискатели сегодня ценят баланс между работой и личной жизнью, а также интересуются возможностями повышения своего совокупного дохода. В свою очередь, указал он, работодатели стремятся предложить кандидатам подходящие для них условия работы.

Ранее сообщалось, что треть вакансий на рынке труда предполагает найм сотрудников без опыта работы, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Никольский
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