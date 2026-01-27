Теракт против иностранного посольства в Азербайджане предотвращен в Баку. Об этом сообщила Служба государственной безопасности республики.

Были задержаны три человека. По данным правоохранителей, они действовали на почве религиозной вражды и были связаны с запрещенной террористической группировкой. Фигуранты по предварительному сговору приобрели предметы, используемые в качестве оружия, для атаки против посольства.

Злоумышленников задержали при приближении к месту расположения посольства. Против задержанных возбудили уголовное дело о подготовке к терроризму группой лиц с использованием оружия, фигуранты заключены под стражу.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранителей Азербайджана, был предотвращен теракт против посольства Израиля.

Ранее в России ФСБ и Следственный комитет предотвратили теракт против представителей власти Хабаровского края, напоминает «Свободная пресса».

