Минобороны: ВС России освободили Купянск-Узловой и Новояковлевку

Армия России взяла под контроль Купянск-Узловой в Харьковской области и Новояковлевку в Запорожской области. Об этом сообщает Минобороны.

Минобороны: ВС РФ освободили Старицу в Харьковской области

Ранее начальник Генштаба Вооруженных сил Валерий Герасимов заявил об освобождении Купянска-Узлового бойцами группировки войск «Запад», напоминает RT.

«В результате активных наступательных действий подразделений группировки... освобожден населенный пункт Купянск-Узловой», - рассказали в Минобороны.

В свою очередь, группировка «Днепр» установила контроль над запорожской Новояковлевкой.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияВооруженные Силы РФМинобороны

Горячие новости

Все новости

партнеры