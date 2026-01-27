Минобороны: ВС России освободили Купянск-Узловой и Новояковлевку
27 января 202612:25
Армия России взяла под контроль Купянск-Узловой в Харьковской области и Новояковлевку в Запорожской области. Об этом сообщает Минобороны.
Ранее начальник Генштаба Вооруженных сил Валерий Герасимов заявил об освобождении Купянска-Узлового бойцами группировки войск «Запад», напоминает RT.
«В результате активных наступательных действий подразделений группировки... освобожден населенный пункт Купянск-Узловой», - рассказали в Минобороны.
В свою очередь, группировка «Днепр» установила контроль над запорожской Новояковлевкой.
