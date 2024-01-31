Авиарейс Петербург – Саратов был прерван из-за пассажирки, потерявшей сознание
31 января 202400:01
Пассажирка самолета, который летел из Санкт-Петербурга в Саратов, потеряла сознание в полете, сообщает «РЕН ТВ».
Борт пришлось экстренно посадить в московском аэропорту Внуково. После посадки женщину сняла с рейса бригада скорой помощи.
В результате проведения реанимационных мероприятий она пришла в сознание, медики доставили ее в аэропорт.
После проведения необходимых процедур самолет авиакомпании «Победа» вылетел в пункт назначения.
Ранее второй за четыре дня самолет не смог вылететь из Улан-Удэ в Москву, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru