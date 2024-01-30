Второй за четыре дня самолет не смог вылететь из Улан-Удэ в Москву

При разбеге по взлетно-посадочной полосе в международном аэропорту «Байкал» командир лайнера принял решение о возврате к месту стоянки из-за подозрения на наличие технической неисправности воздушного судна. Самолет отстранили от эксплуатации. В здании аэровокзала размещены более 170 пассажиров, их обещают отправит в пункт назначения резервном бортом. Однако люди не могут вылететь в Москву уже семь часов.

Запасной самолет, как передает РИА Новости, прибудет в аэропорт Улан-Удэ в 16.30 (11.30 мск). Предполагается, что вылет состоится в 17.00 (12.00 мск).

Самолет этого же перевозчика рейсом в Москву не вылетел из Улан-Удэ из-за технической неисправности и 27 января.

