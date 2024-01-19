«Аэрофлот» планирует ввести в эксплуатацию 339 российских самолетов к 2030 году
«Аэрофлот» планирует ввести в эксплуатацию 339 российских самолетов к 2030 году, заявил глава компании Сергей Александровский, передает РИА Новости.
Авиакомпания «Аэрофлот» и производитель самолетов Объединенная авиастроительная корпорация согласовали часть параметров салонов самолетов Ту-214, пишет РБК. Первые 11 самолетов Ту-214 для «Аэрофлота» будут выполнены в двухклассной компоновке салона с максимальной пассажировместимостью 175 кресел. По данным издания, партия ожидается к концу 2024 года.
Отечественные Ту-214 и Ил-96 смогут заменить «Боинги», но для их массового производства потребуется десятилетие, заявил гендиректор Ассоциации гражданской авиации «Аэропорт», член Общественного совета при Ространснадзоре Виктор Горбачев «Радиоточке НСН».
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