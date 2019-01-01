ЧП с Ан-26 в Анадыре. Самолет выкатился за пределы ВПП

Между тем, без пострадавших и погибших не обошлось во время аварийной посадки пассажирского Ан-24 посадке в аэропорту Нижнеангарска. Судно также выкатилось за пределы ВПП. Машина врезалась в здание и загорелась. Во время инцидента погибли два члена экипажа. Многим из находившихся на борту потребовалась медицинская помощь, подчёркивает Ura.ru.

Как отмечает RT, руководство авиакомпании «Ангара», которой принадлежал борт, заявило о намерении обратиться в Министерство транспорта с просьбой наградить членов экипажа разбившегося в Бурятии Ан-24: бортпроводника Елену Лапуцкую и второго пилота Сергея Сазонова.

Ранее заслуженный пилот России, член комиссии при президенте РФ по вопросам развития авиации Юрий Сытник в эфире НСН заявил, что АН-24 надежный борт, но лично он предпочитает на нем не летать из-за некоторых проблем.

